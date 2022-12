Weltcup in Hochfilzen : Biathleten haken verpatztes Rennen in Tirol ab

Hochfilzen Zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen sind Benedikt Doll und Co. ohne Chance. Während Johannes Thingnes Bö von Sieg zu Sieg eilt, hoffen die deutschen Skijäger nun auf eine Steigerung.

„In diesem Wahnsinnsfeld mit den völlig außer Rand und Band laufenden Norwegern, da musst du zurzeit einfach von Anfang an riskieren“, sagte Bitterling. Manchmal werde man dafür belohnt, manchmal aber eben auch nicht, betonte er: „Ich weiß einfach, dass wir gut trainiert haben, dass wir eine super Stimmung haben in der Truppe. Wir fangen uns gegenseitig auf und dann gibt es auch wieder bessere Tage.“

Diese sollen am besten schon in dieser Woche folgen. Am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) geht es mit dem Sprint in Annecy/Le Grand-Bornand weiter. Bis zum Sonntag finden in Frankreich die abschließenden Rennen vor der Weihnachtspause statt.