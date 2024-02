Biathlon-Weltmeisterschaft Biathleten im WM-Sprint chancenlos - Drei Norweger vorn

„Da ist der Wachstruck am Rauchen, da hat heute etwas nicht gepasst, das ist ein herber Dämpfer“, sagte ARD-Experte Erik Lesser. Sportdirektor Felix Bitterling suchte nicht nach Ausreden. „Da gibt es nichts dran rumzurütteln, dass wir Ski-technisch nicht so dabei waren heute. Die Analysen laufen. Wir arbeiten jetzt natürlich mit Hochdruck dran, dass wir da jetzt in der kurzen Zeit bis morgen wieder besser sind“, sagte Bitterling.