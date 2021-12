Start in Hochfilzen : Biathletin Hildebrand bekommt Weltcup-Chance

Start in Hochfilzen

Hochfilzen Die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand bekommt wieder eine Chance im Biathlon-Weltcup.

Die 34-Jährige rückt für die gesundheitlich leicht angeschlagene Anna Weidel ins Aufgebot für die zweite Saisonstation im österreichischen Hochfilzen, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Hildebrand hatte im zweitklassigen IBU-Cup zuletzt zwei Siege gefeiert. Ihren letzten Einsatz im Weltcup hatte sie am 5. März 2020, wo sie im tschechischen Nove Mesto 65. im Sprint geworden war.

Nach den ersten zehn Saisonrennen hat das deutsche Team einen Podestplatz durch Denise Herrmann (3.) beim Auftakteinzel in Östersund auf dem Konto. „Die Leistungen haben sich bei den meisten weiter stabilisiert, und es waren gute Teilleistungen dabei. Das gilt es, in das kommende Wochenende in Hochfilzen mitzunehmen. Die Chance, um die Top-Ten und für die Spitzenathleten um das Podium zu kämpfen, ist da“, sagte Bundestrainer Mark Kirchner.