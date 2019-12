Herrmann nur 41. : Biathletinnen enttäuschen zum Hochfilzen-Auftakt

Wurde in Hochfilzen nur 41. im Einzel: Denise Herrmann. Foto: Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa.

Hochfilzen Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat als Beste einer ganz schwachen deutschen Mannschaft zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen nur Platz 41 im Sprint belegt.

Als „ziemliche Katastrophe“ bezeichnete Herrmann den Wettkampf am ARD-Mikrofon und ergänzte: „Das Rennen müssen wir abhaken.“ Es war insgesamt das schwächste Ergebnis für die deutschen Skijägerinnen überhaupt. Ähnlich mies lief es zuletzt im Januar dieses Jahres in Oberhof. Beim Heimspiel in Thüringen war Horchler als 34. im Sprint noch am besten platziert gewesen.