Biathlon-WM Biathletinnen noch ohne Medaille: „Am Boden der Tatsachen“

„Es ist sehr hart. Ich musste echt mit den Tränen kämpfen. Man reißt sich ein ganzes Jahr den Arsch auf und dann so was zum Höhepunkt“, sagte Voigt. Zu deutliche Kritik am Material verkniff sich die Olympia-Vierte im Einzel, sagte aber: „Ich will da nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, wir haben da Redebedarf.“ Den hatte es schon tags zuvor gegeben, als auch die Männer wegen der schlecht oder falsch präparierten Ski im Sprint nicht in der Lage waren, mit der Konkurrenz mitzuhalten oder sogar anzugreifen. Benedikt Doll war beim Sieg des Norwegers Sturla Holm Laegreid am Samstag als 13. noch der Beste. Offenbar konnten die Probleme auf der durch den Regen aufgeweichten Strecke nicht gelöst werden.