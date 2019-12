Herrmann nur 41. : Biathlon-Debakel: Wie Fußball-Klatsche gegen Österreich

Hochfilzen So hatten sich die deutschen Biathletinnen den Weltcup-Auftakt in Hochfilzen nicht vorgestellt. Nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier wollten sie zeigen, dass es auch ohne den Superstar geht. Doch es gab ein echtes Debakel.

So schlecht waren die deutschen Biathletinnen noch nie - und das Debakel in Hochfilzen war für den Sportchef vergleichbar mit einer Fußball-Klatsche gegen den kleinen Nachbarn.

Im Sprint leistete sich die 30-Jährige drei Schießfehler und lag 1:28,3 Minuten hinter Wierer. Platz zwei hinter der Gesamtweltcupgewinnerin sicherte sich Ingrid Landmark Tandrevold aus Norweger vor der Russin Swetlana Mironowa. „Es hat überhaupt gar nichts zusammengepasst. Von vorne bis hinten“, rätselte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer. Er forderte nach dem kollektiven Blackout: „Die Mädels müssen in der Staffel eine Antwort geben“. Für das Rennen am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) wünscht sich das auch Herrmann: „Ich hoffe mal, dass wir ganz schnell den Schalter umlegen können. Die Staffel sehe ich als Chance.“

Ähnlich schlecht war es zuletzt im Januar dieses Jahres in Oberhof gelaufen. Beim Heimspiel in Thüringen war Horchler als 34. im Sprint noch am besten platziert gewesen - in der Staffel liefen die deutschen Damen dann aber auf Platz zwei hinter Russland und schlugen sich bei der WM in Östersund sehr gut.