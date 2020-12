Nach Material-Kritik : Biathlon-Jahresfinale in Hochfilzen - Was macht Doll?

Hochfilzen Von „Körperverletzung“ war die Rede, von „Lotterie“ in Sachen Material - beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wird sich zeigen, ob ein Ex-Weltmeister beim Skitest weitergekommen ist.

In Tirol geht es am Donnerstag mit dem Sprint der Männer (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) weiter. Am Freitag sind die Frauen (14.15 Uhr) dran. Mit den Verfolgungsrennen am Samstag und den ersten Massenstart-Wettkämpfen des Winters am Sonntag endet das Jahr, ehe es für die Skijäger im Januar in Oberhof in Thüringen weitergeht.