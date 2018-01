Biathlon-Star Laura Dahlmeier wieder optimistisch

Laura Dahlmeier blickt nach ihrem schlechtesten Karriere-Resultat wieder optimistisch nach vorne. dpa

„Jetzt liegt der Fokus auf der Staffel. Da möchten wir angreifen. Auch der Massenstart ist ein superspannendes Rennen“, sagte die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin bei einem Pressegespräch beim Weltcup in Ruhpolding.

Dahlmeier war beim Einzel-Wettkampf nach vier Schießfehlern lediglich auf Platz 48 gelaufen. „Das Leben geht weiter, es ist nur Biathlon“, sagte die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen. Beim Heim-Weltcup in der ChiemgauArena steht für Deutschlands Sportlerin des Jahres am Samstag noch das Staffelrennen und am Sonntag der Massenstart an.

