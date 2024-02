Wintersport Biathlon-WM: Auf der Suche nach dem perfekten Ski

In Nove Mesto sind sechs Techniker in zwei Wachstrucks vor Ort, für die WM sind noch drei Kollegen aus dem Oberhofer Technologiezentrum mit einer mobilen Schleifmaschine dabei. Das Schwierige dennoch: Aus rund 200 Wachsmischungen und bis zu 70 sogenannten Handstrukturen muss man die Kombination finden, die für die jeweiligen Verhältnisse am besten ist. Dazu kommt noch der Ski-Schliff, welcher das Wasser am stärksten verdrängt.