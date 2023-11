American Football Big Show in Frankfurt: Fünf Gesichter beim NFL-Gastspiel

In kurzen Hosen leitete der 65-Jährige am Freitag die erste und einzige für Medien geöffnete Einheit der Chiefs an. Reid hat die Chiefs zu zwei Meisterschaften in der NFL geführt und schon Anfang dieser Woche seine Vorfreude auf Deutschland signalisiert. „Ich weiß, dass die Deutschen American Football lieben. Es wird einen ordentlichen Lärm geben im Stadion, für beide Teams“, sagte Reid. Als er auf die kulinarischen Höhepunkte des Gastgeberlandes angesprochen wurde, sagte der Head Coach: „I like Bratwurst. I like Schnitzel.“ Lange hat er für diesen Genuss nicht Zeit, denn Kansas City reiste über zwei Tage später an als Miami.