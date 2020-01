Reha in München : „Bild“: FC Bayern ohne Lewandowski ins Trainingslager

München Der FC Bayern München wird ohne Torjäger Robert Lewandowski in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde starten müssen.

Statt im Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2022 soll Lewandowski nach „Bild“-Informationen am 7. Januar in München die Reha aufnehmen. Trainer Hansi Flick war bei guten Heilungsverlauf der Leiste von einer Trainingspause des Angreifers von „zehn bis 14 Tagen“ ausgegangen. Bis zum ersten Rückrundenspiel am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC soll der 31 Jahre alte Angreifer auf jeden Fall wieder einsatzfähig sein.