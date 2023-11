Niederlage gegen Italien Billie Jean King Cup: Schnelles Aus für DTB-Frauen

Mit dem Druck gewinnen zu müssen, war Friedsam klar unterlegen. Auch in diesem Einzel waren die Rollen klar verteilt: Die Andernacherin belegt in der Weltrangliste Platz 115, Paolini ist die Nummer 30. Keine Deutsche gehört momentan zu den Top 50. „Paolini hat extrem gut gespielt, hat Anna wenig Chancen gegeben, hat sehr aggressiv gespielt und in dem Fall verdient gewonnen“, sagte Schüttler.