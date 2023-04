NHL Boston egalisiert Bestmarke für meiste Siege in einer Saison

„Das ist speziell, ohne Zweifel“, sagte Bruins-Kapitän Patrice Bergeron, der seine gesamten 20 Jahre in der besten Liga der Welt in Boston spielt, über den Rekord. Die Bruins sind eines der sogenannten „Original Six“-Gründungsteams der Liga, gewannen in den vergangenen 50 Jahren aber nur einmal den Stanley Cup - 2011 mit Dennis Seidenberg.