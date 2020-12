Sieg gegen Pulew : Box-Superstar Joshua bleibt Vierfach-Weltmeister

Boxweltmeister Anthony Joshua (r) in Aktion mit Kubrat Pulew. Foto: Andrew Couldridge/POOL Reuters/AP/dpa

London Erstmals seit über zwei Jahren kämpft Anthony Joshua wieder in Großbritannien. Sein Promoter hatte gegen Kubrat Pulew einen K.o. innerhalb der ersten sechs Runden prophezeit. Dieses Ziel verfehlte Joshua, doch der Sieg fiel eindeutig aus.

Box-Superstar Anthony Joshua bleibt vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-Jährige Brite gewann am Samstagabend (Ortszeit) in London gegen den Bulgaren Kubrat Pulew durch K.o. in der neunten Runde und verteidigte seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich.