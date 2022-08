Deutschland Tour : Brite Yates gewinnt Königsetappe auf dem Schauinsland

Schauinsland Der britsche Radprofi Adam Yates hat bei der Deutschland Tour die Königsetappe gewonnen und das Rote Trikot des Gesamtführenden übernommen.

Die Schlussetappe führt am Sonntag über 186,6 Kilometer von Schiltach nach Stuttgart. Insgesamt haben die Radprofis dann 710,7 Kilometer seit dem Prolog am Mittwoch in Weimar in den Beinen. Im Vorjahr gewann Buchmanns Bora-hansgrohe-Teamkollege Nils Politt das Rennen.