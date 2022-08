Radsport : Buchmann, Bernal, Jakobsen: Deutschland-Tour zieht Stars an

Weimar Die um einen Tag verlängerte Deutschland-Tour der Radprofis beginnt in Weimar mit einem Prolog. Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte jedoch erst auf der vorletzten Etappe fallen.

Ein Prolog zum Auftakt, eine Bergankunft als entscheidendes Spektakel: Die noch einmal deutlich aufpolierte Deutschland-Tour startet am heutigen Mittwoch nicht nur mit einem anderen Konzept, sondern mit so vielen Stars wie selten zuvor. Ein früherer Tour-Sieger, der Europameister und der Zeitfahr-Weltmeister stehen am Start in Weimar.