Deutscher Dreifacherfolg Buckwitz holt ersten WM-Titel: „Langsam komme ich in Fahrt“

„Ich wollte es im Zweierbob besser machen, denn zu zweit ist es einfach schöner. Es ist erst meine zweite WM als Pilotin, so langsam komme ich in Fahrt, es ist halt eine Erfahrungssportart“, sagte Buckwitz, die als Anschieberin von Mariama Jamanka 2018 in Pyeongchang überraschend Olympia-Gold gewonnen hatte.