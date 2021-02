20. Spieltag : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Berlin Borussia Dortmund sucht weiter nach der Konstanz. In Gladbach wird zuviel rotiert. Das freut die Bundesliga-Rivalen im Rennen um die Champions League. Für Schalke wird es im Abstiegskampf auch mit Weltmeister-Hilfe immer aussichtsloser.

DAUERSCHLEIFE: Edin Terzic konnte schon wieder die gleiche Platte auflegen. Das hochtalentierte Team von Borussia Dortmund leistete sich in Freiburg einen Aussetzer, wie es ihn zuvor in dieser Saison schon mehrfach gab. Mentalität, Wehrhaftigkeit, Effektivität - alles mal wieder mangelhaft beim BVB. „Es geht jetzt darum, dass wir das jeden Tag von den Spielern einfordern und bereit sind, den Extrameter zu machen“, sagte Trainer Terzic. Klingt irgendwie vertraut. Rückschläge sind bei den Westfalen die einzige Konstante. „Wir werden weiter versuchen, die Dinge abzustellen“, versicherte Terzic, der bisher wenig Argumente für einen Langfrist-Job gesammelt hat.

JAMMERTAL: Spätestens jetzt weiß Shkodran Mustafi, auf was er sich da eingelassen hat. Beim 0:3 gegen RB Leipzig gab der Winter-Neuzugang des FC Schalke 04 sein Blitz-Debüt beim Schlusslicht - und konnte seinen verunsicherten Kollegen auch nicht helfen. „Ich wusste, dass es nicht einfach sein wird und in den letzten Spielen alles zählt“, sagte der Weltmeister von 2014, der ohne ein einziges Training mit dem Team seinen Einstand gab. Mit Stellungsfehlern war Mustafi an der nächsten Pleite beteiligt. Die Lage wird immer aussichtsloser. „Aber wenn wir so engagiert wie in den ersten 45 Minuten spielen, dann haben wir auf jeden Fall noch Hoffnung“, befand der 28-Jährige.