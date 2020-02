Eisschnelllauf : Bundestrainer feuert weiter gegen Claudia Pechstein

Hamar Eisschnelllauf-Bundestrainer Erik Bouwman hat seine Generalabrechnung mit Claudia Pechstein auch in niederländischen Medien fortgesetzt.

Nach den Worten von Bouwman „sabotiert“ eine Gruppe angeführt von Pechstein die Pläne des Verbandes, Anschluss an die Top-Nationen zu finden. Pechstein und Co. glaubten heilig an die Methode, mit der die ostdeutschen Spitzenläufer groß geworden waren. „Aber die Entwicklungen im Eisschnelllauf sind so schnell. Ständig gibt es Erneuerung“. Wenn man da nicht mitmache, werde man verlieren. „Das ist in Deutschland geschehen. Wir sind jetzt ein Entwicklungsland.“