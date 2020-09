NBA : Bundestrainer Rödl lobt Basketballer Theis: „Wahnsinn“

Daniel Theis (r) bestreitet mit den Boston Celtics in der NBA derzeit die Finalspiele der Eastern Conference. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa

Orlando Bundestrainer Henrik Rödl hat den deutschen Basketball-Profi Daniel Theis für dessen Leistungen in den laufenden NBA-Playoffs in den höchsten Tönen gelobt.

„Er ist in der stärksten Liga der Welt voll angekommen, macht vor allem in der Defensive einen herausragenden Job“, sagte der 51-Jährige der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Er gehört aktuell zu den besten fünf Verteidigern in der NBA. Das ist Wahnsinn!“, schwärmte Rödl vom 2,04 Meter großen Theis.