Champions League : BVB sehnt Trendwende herbei - Hummels: „Extrem heiß“

Prag Die Mannschaft in der Bringschuld, der Trainer in der Kritik - Borussia Dortmund sorgt derzeit für unliebsame Schlagzeilen.

AUSGANGSLAGE: Das 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen Titelaspirant FC Barcelona war achtbar, aber aufgrund der Vorteile bei den Torchancen zu wenig. Mit einem Sieg in Prag wäre der BVB im Kampf um den Achtelfinal-Einzug wieder in der Spur. Aber der eigentlich als Punktelieferant eingestufte tschechische Double-Gewinner scheint überraschend stark. Er ist in der heimischen Liga in dieser Saison noch ungeschlagen und erkämpfte sich bei Inter Mailand ein 1:1. „Es wird ein schwieriges Spiel“, warnte Trainer Lucien Favre.

STIMMUNG: Nach den beiden Unentschieden in Frankfurt und gegen Bremen herrscht gedrückte Stimmung. „Wir können nicht zufrieden sein und stehen in der Liga auf Platz acht“, kommentierte Sebastian Kehl. Der Lizenzspielerleiter erinnerte die Profis „an das ambitionierte Ziel, das wir vor der Saison ausgegeben haben“. Wir verlangen mehr von uns. Und damit sollten wir am besten in Prag anfangen.“ Mats Hummels pflichtete bei: „Wir sind extrem heiß darauf zu zeigen, dass das nicht der normale BVB ist, den wir in den beiden letzten Spielen gesehen haben.“