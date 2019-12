16. Bundesliga-Spieltag : BVB will Liga-Primus Leipzig besiegen - Werder unter Druck

BVB will Liga-Primus Leipzig besiegen - Werder unter Druck

Will mit Leipzig gegen den BVB die Tabellenführung behaupten: RB-Coach Julian Nagelsmann. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Es verspricht ein rassiges Duell zu werden, wenn der Erste Leipzig auf den Dritten Dortmund trifft. Denn die Torjäger Werner und Sancho sind gut drauf. Tore braucht auch Bremen im Abstiegsduell gegen Main, um vor Weihnachten nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen.

Spitzenspiel in Dortmund, Kellerduell in Bremen - der erste Teil des 16. Spieltages der Fußball-Bundesliga hat es in sich.