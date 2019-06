Giro-Finale : Carapaz vor Gesamtsieg - Ackermann holt Punktewertung

Steht vor dem Gesamtsieg beim 102. Giro d'Italia: Richard Carapaz. Foto: Gian Mattia D'alberto/Lapresse via ZUMA Press.

Verona Vermutlich mit dem ersten Sieg eines Ecuadorianers endet am heutigen Sonntag der 102. Giro d'Italia in Verona.

GESAMTWERTUNG: Carapaz müsste schon extremes Pech mit Defekten haben, um den Gesamtsieg beim Giro d'Italia noch aus der Hand zu geben. 1:54 Minuten wird Rivale Nibali auf den 17 Kilometern im Einzelzeitfahren kaum gut machen können. Zum Vergleich: Beim 34,8 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr auf der neunten Etappe in San Marino hatte Carapaz nur 50 Sekunden auf Nibali verloren. „Der Vorsprung sollte ausreichen, auch wenn in einem letzten Zeitfahren alles passieren kann“, sagte Carapaz. Der 26-Jährige wird damit als erster Ecuadorianer in 102 Ausgaben der Italien-Rundfahrt den Gesamtsieg holen.