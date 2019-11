ATP Finals : Chance auf Halbfinale gewahrt: Federer schlägt Berrettini

Roger Federer hat in London gegen Matteo Berrettini gewonnen. Foto: Roberto Zanettin/LPS via ZUMA Wire/dpa.

London Bei einer weiteren Niederlage wäre das Aus quasi besiegelt gewesen. Doch gegen den Italiener Matteo Berrettini reicht Roger Federer eine solide Leistung. Nun kommt es zu einer speziellen Revanche.

Im dritten und entscheidenden Vorrundenspiel trifft Federer beim Turnier der besten acht Profis der Saison am Donnerstag in London in einer Revanche des Wimbledon-Endspiels auf Novak Djokovic. Der Serbe hatte Berrettini im ersten Match klar in zwei Sätzen besiegt. „Ich werde nicht groß rechnen. Ich gehe davon aus, dass ich gegen Novak gewinnen muss, um eine Chance zu haben“, sagte Federer, der erstmals seit dem Wimbledon-Finale wieder auf die Nummer zwei der Welt trifft.