NFL Chiefs besser im Kälte-Gipfel: Playoff-Erfolg gegen Dolphins

„Wir wussten, dass es kalt werden würde und wir mit Feuer ins Spiel gehen müssen“, sagte Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes, dessen Helm in einer Szene nach einem Zusammenstoß brach. „Es war so kalt, dass ein Stück herausgebrochen ist. Ich war etwas sauer, weil der Helm innen warm war und der Ersatzhelm die ganze Zeit in der Kälte lag.“