Rückblick Teil 3 : Chronologie des Sports im Jahr 2021

Frankfurt/Main Fußball-EM, Olympische Sommerspiele in Tokio - nur zwei Highlights eines ereignisreichen Sportjahres 2021. Und im zweiten Jahr ein unliebsamer Begleiter: Die Coronavirus-Pandemie.

Der dritte Teil des sportlichen Jahresrückblicks 2021:

08.07. Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands in Japan beschließen die Olympia-Organisatoren den Ausschluss von Zuschauern von den Wettbewerben in Tokio.

11.07. Der Serbe Novak Djokovic gewinnt das Tennisturnier in Wimbledon und zieht mit seinem 20. Grand-Slam-Titel mit dem Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Roger Federer gleich.

18.07. In Silverstone kollidieren Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen. Hamilton siegt, Verstappen scheidet aus.

27.07. Slalomkanutin Ricarda Funk sorgt für die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Auch die deutsche Dressur-Mannschaft wird Olympiasieger.

28.07. Sarah Köhler beschert den deutschen Beckenschwimmern mit Bronze in Tokio die erste Medaille bei Olympia seit 2008.

02.08. Die Ringerin Aline Rotter-Focken und die Reiterin Julia Krajewski gewinnen Olympia-Gold in Tokio.

08.08. Die olympische Flamme der Sommerspiele in Tokio ist erloschen.

12.09. Die Formel-1-Piloten Max Verstappen und Lewis Hamilton kollidieren in Monza - beide scheiden aus.

22.09. In seinem letzten Rennen als Radprofi gewinnt Tony Martin WM-Gold in der Mixed-Staffel.

11.10. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft qualifiziert sich für die WM in Katar.

04.11. Das Reiten wird nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht mehr Teil des Modernen Fünfkampfs sein. Welche Sportart folgt, ist noch unklar.

09.11. Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall. Niklas Süle wird positiv getestet, mehrere Mitspieler müssen daraufhin in Quarantäne.

21.11. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev gewinnt das Finale der acht besten Profis des Jahres in Turin.

12.12. Joshua Kimmich kündigt in einem ZDF-Interview an, sich so bald wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen.