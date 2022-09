US Open : Clown und Champ: Kyrgios entzaubert Medwedew

New York Nick Kyrgios schaltet bei den US Open im Achtelfinale Titelverteidiger Daniil Medwedew aus und unterhält das Publikum bestens. Eine kuriose Szene ist dem Australier hinterher aber etwas peinlich.

„Nun, das war... seltsam“, twitterten die Veranstalter

Nach einer verunglückten Abwehraktion von Medwedew flog der Ball hoch in die Luft, er wäre klar auf der Seite des Russen aufgekommen. Aber Kyrgios sprintete aus Spaß hinters Netz und nahm den Ball feixend volley, eher dieser den Boden berührte. Weil dies nicht den Regeln entsprach, erhielt Medwedew den Punkt. „Nun, das war... seltsam“, twitterten die Veranstalter der US Open und teilten ein vielgeklicktes Video der Szene.

Kyrgios: „Ich will den ganze Weg gehen“

„Ich will den ganze Weg gehen“, sagte Kyrgios, der immer zwischen Genie und Wahnsinn zu wandeln scheint. Bei den US Open wurde er auch zu einer Geldstrafe von 7500 US-Dollar verurteilt, weil er erbost auf dem Boden gespuckt hatte. Doch er will an seinem Rüpel-Image arbeiten. Er trainiere härter, gehe früher ins Bett, habe eine tolle Freundin. „Ich habe hier nie gut gespielt und bin froh, das ich New York mein Talent zeigen konnte“, sagte er. Die Fans jubelten bei diesem Satz, sie fühlten sich von Nick Kyrgios an diesem Abend bestens unterhalten.