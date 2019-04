später lesen DEL-Finale Coole Adler vor Triumph - München: „Noch nicht vorbei“ Teilen

Es ist angerichtet für die Titelsause in Mannheim. Die mögliche Meisterentscheidung und ein wildes Party-Wochenende in der eishockey-verrückten Kurpfalz wollen die bislang so coolen Adler Mannheim eigentlich ausblenden. Von Manuel Schwarz und Marie Reichenbach, dpa