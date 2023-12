NBA Curry führt Warriors zu Sieg - Theis gewinnt deutsches Duell

Im Duell von zwei deutschen Profis setzte sich Weltmeister Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein durch. Das 144:122 war der siebte Sieg in Serie für die Clippers. Theis kam auf sieben Zähler in 15 Minuten, Hartenstein spielte 30 Minuten für die Knicks und kam auf zwölf Punkte und starke zehn Rebounds und drei Blocks.