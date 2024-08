Radsport D-Tour: Ex-Weltmeister Pedersen gewinnt zweite Etappe

Am Samstag wartet das härteste Teilstück der diesjährigen D-Tour auf die Radprofis, wenn es über 211,1 Kilometer von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen geht. Auf dem dritten Teilstück sind rund 3.000 Höhenmeter durch den Schwarzwald zu bewältigen. Die Deutschland Tour endet am Sonntag in Saarbrücken.