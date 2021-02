Olympische Sommerspiele : Dämpfer für Rhein-Ruhr: IOC bevorzugt Brisbane für 2032

Thomas Bach (r), Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), nimmt an der Sitzung der Exekutive des IOC per Video teil. Foto: Greg Martin/IOC/dpa

Lausanne Die Chancen einer deutschen Bewerbung für Olympia 2032 sind deutlich gesunken. Die IOC-Spitze macht das australische Brisbane per Beschluss zum Favoriten für die Sommerspiele. Das sind keine guten Vorzeichen für die geplante Bürgerbefragung an Rhein und Ruhr.

Erst am Vortag noch hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) davon gesprochen, dass für die Rhein-Ruhr-Initiative nun eine „entscheidende Phase“ anbreche. „Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung“, sagte er. Am Freitag will er mit den Oberbürgermeistern der beteiligten Städte über die geplante Bürgerbefragung sprechen. Diese könnte mit der Bundestagswahl am 26. September gekoppelt werden, wie Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, sagte.