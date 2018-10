später lesen NBA Dallas gewinnt erneut ohne Nowitzki - James weiter sieglos FOTO: Michael Ainsworth FOTO: Michael Ainsworth Teilen

Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen in eigener Halle gegen die Chicago Bulls 115:109 (61:59). dpa