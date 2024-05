Basketball Dallas Mavericks erreichen erstmals ohne Nowitzki NBA-Finale

Dallas gewann bei den Minnesota Timberwolves mit 124:103 (69:40) und entschied somit die Finalserie der Western Conference mit 4:1 für sich. Das Team um die Starspieler Luka Doncic und Kyrie Irving dominierte in Spiel fünf der Serie vor allem in der ersten Halbzeit. Doncic und Irving erzielten vor der Pause mit 44 Punkten mehr als Minnesota. Am Ende standen beide jeweils bei 36 Zählern. So groß war zwischenzeitlich auch der Abstand im dritten Viertel. Danach brachte Dallas den Sieg sicher über die Zeit.