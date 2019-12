Bundesliga-Freitagsspiel : Dank „Teamleader“ Niederlechner: FCA feiert nächsten Coup

Sinsheim Gnadenlos effektiv und aggressiv über 90 Minuten: Gegen den FC Augsburg spielt in der Bundesliga derzeit niemand gerne. Beim 4:2 in Hoffenheim heißt der Matchwinner Florian Niederlechner - auch ohne Torerfolg.

Überglücklich zog der Matchwinner des Freitagabendspiels in der Fußball-Bundesliga mit seinen Mitspielern von dannen. Der FCA ist die Mannschaft der Stunde im Oberhaus und holte aus den vergangenen fünf Spielen nun 13 Punkte. Mit dem Erfolg und nun 20 Zählern setzten sich die Schwaben zumindest vorerst ins gesicherte Mittelfeld ab. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag gegen Fortuna Düsseldorf könnte Augsburg „richtig ordentliche Weihnachten haben“, wie es Doppel-Torschütze Philipp Max ausdrückte.

„Für uns war es unheimlich wichtig, dass wir uns nach hinten ein bisschen befreien können“, sagte Trainer Martin Schmidt nach dem nächsten Coup im Abstiegskampf. Am letzten Vorrundenspieltag tritt sein Team noch in Leipzig an, doch im Fokus steht in der kommenden Woche eindeutig die Begegnung gegen die Düsseldorfer. „Wir können sie weiter distanzieren mit einem Heimsieg, das wollen wir mit aller Macht“, betonte Niederlechner.