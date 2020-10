Grand-Slam-Tennisturnier : Das bringt der Tag bei den French Open

Paris Bei den French Open in Paris bekommt es Zverev-Bezwinger Jannik Sinner mit dem zwölfmaligen Champion Rafael Nadal zu tun. Auch US-Open-Sieger Dominic Thiem kämpft um den Halbfinal-Einzug. Im Doppel sind die deutschen Titelverteidiger gefordert.

Nach dem Achtelfinal-Aus von Alexander Zverev sind am Dienstag bei den French Open erstmals in diesem Jahr keine deutschen Tennisprofis im Einzel im Einsatz.

Im Doppel dagegen kämpfen die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) im ersten Match (11.00 Uhr/Eurosport) um den Einzug in das Halbfinale. Auf dem Court Suzanne-Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, treffen sie auf das britische Duo Jamie Murray und Neal Skupski. Vor einem Jahr hatten Krawietz und Mies völlig überraschend den Titel in Paris geholt. In diesem Jahr sind sie an Nummer acht gesetzt.