5. Etappe : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Laval Im ersten Zeitfahren der Tour wird sich die Gesamtwertung neu sortieren. Gespannt darf man sein, ob sich Geraint Thomas und Primoz Roglic von ihren Stürzen erholt haben.

Im ersten Einzelzeitfahren in Laval mögen am Ende die Spezialisten vorn sein, doch für Titelverteidiger Tadej Pogacar und Co. geht es auf der fünften Etappe um wichtige Zeitabstände.