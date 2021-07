108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Weltmeister Julian Alaphilippe (M) geht als einer der Favoriten in die 14. Etappe. Foto: David Stockman/BELGA/dpa

Quillan Zwischen den Flachetappen und dem Dach der Tour liegt ein hügeliges Teilstück Richtung Pyrenäen. Das Profil ist ideal für Ausreißer. Auch für die deutschen Profis könnte sich eine Chance bieten.

GELBES TRIKOT: Das hügelige Auf und Ab ist wohl nicht schwer genug, um Tadej Pogacar in Gefahr zu bringen. Während Ausreißer und Etappenjäger ihre Chance suchen werden, dürften Rigoberto Uran und Jonas Vingegaard noch einen Tag abwarten. Denn schon am Sonntag steht die erste echte Pyrenäen-Etappe an, es wird mit dem Port d'Envalira (2408 Meter) unter anderem das Dach der Tour überquert.