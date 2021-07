108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Luz Ardiden Der Nationalfeiertag und der mächtige Col du Portet sind abgehakt, aber es gibt keine Verschnaufpause bei der Tour de France. Heute folgt direkt die nächste Pyrenäen-Etappe. Auf dem Plan steht auch der legendäre Col du Tourmalet.

Dieser Tag hat es in sich. Auf der 18. Etappe, die letztmals durchs Hochgebirge der Pyrenäen führt, sind bei der Tour de France zwei Bergriesen der höchsten Kategorie zu überwinden. Was für Sprinter zur brutalen Qual wird, sehen die Klassement-Fahrer als ihre letzte große Chance.

FAVORITEN: Der Weg führt ein weiteres Mal nur über Tadej Pogacar. In den Alpen und Pyrenäen dominierte der 22 Jahre alte Slowene bisher das Favoritenfeld, die einzige kleine Schwäche am Mont Ventoux bekam er sehr schnell kompensiert. Auch die Verfolger sind mittlerweile klar benannt: Jonas Vingegaard aus Dänemark und Richard Carapaz aus Ecuador hielten am Portet lange mit und belegten hinter Pogacar am Mittwoch die Plätze zwei und drei.