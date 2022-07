Radsport : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Dole Das Team Bora-hansgrohe will sich erholen, Tadej Pogacar dürfte es auch nicht auf einen weiteren Etappensieg abgesehen haben. Somit könnten sich beim Schweiz-Gastspiel der Tour die Ausreißer austoben.

Achte Etappe, viertes Land: Nach Tagen in Dänemark, Belgien und natürlich Frankreich zieht die Tour de France am Samstag weiter in die Schweiz. In Lausanne wartet eine herausfordernde Zielankunft.