Radsport : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Carcassonne Teil eins der Pyrenäen-Trilogie. Zwei Pässe der ersten Kategorie muss das Peloton der Tour de France bewältigen. Eine Bergankunft bleibt den Fahrern allerdings erspart.

Keine Fans auf der Mauer

Keine Corona-Entwarnung

Die Tour wird das Coronavirus nicht los. Am zweiten Ruhetag wurden zwei Fahrer positiv getestet, sie sind nach Angaben des Weltverbandes UCI jedoch asymptomatisch. Ob das namentlich nicht genannte Duo starten darf, entscheidet sich am Dienstagmorgen. Bei den Tests am ersten Ruhetag waren alle Fahrer negativ, tags darauf gab es am Morgen zwei Corona-Fälle. Die Angst vor dem Virus wird das Peloton wohl bis Paris begleiten.