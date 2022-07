109. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Muss nur noch das Zeitfahren meistern, um in Gelb in Paris anzukommen: Jonas Vingegaard. Foto: David Stockman/BELGA/dpa

Hautacam Nach 26 Jahren darf Dänemark vermutlich wieder einen Toursieger bejubeln. Nur noch das Zeitfahren muss Jonas Vingegaard als letzte Hürde meistern.

Vingegaard will keine Glückwünsche

Trotz eines Vorsprungs von 3:26 Minuten will der Däne vom Tour-Triumph in Paris noch nichts wissen. „Darüber will ich nicht reden. Wir können reden, wenn ich die nächsten beiden Etappen überstanden habe“, sagte der 25-Jährige. Letztes Hindernis ist am Samstag das Einzelzeitfahren über 40,7 Kilometer nach Rocamadour. Zwar hat Pogacar bereits vor zwei Jahren gegen Vingegaards Teamkollegen Primoz Roglic im Kampf gegen die Uhr den Toursieg an sich gerissen, aber damals war es ein Bergzeitfahren. Seinen Vorsprung dürfte sich der Mann in Gelb nicht nehmen lassen.