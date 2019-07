Ausblick : Das bringt der Tag in Wimbledon: Damen-Halbfinale

Das bringt der Tag in Wimbledon: Damen-Halbfinale

Mit einem Sieg im Halbfinale wäre Serena Williams die älteste Grand-Slam-Finalistin in der Geschichte des Profitennis seit 1968. Foto: Victoria Jones/PA Wire.

London In Wimbledon geht es heute (ab 14.00 Uhr MESZ/Sky) bei den Tennis-Damen um den Einzug ins Endspiel.

tritt beim Rasenturnier in London Simona Halep gegen Jelina Switolina an. Anschließend will Serena Williams im Halbfinale gegen Barbora Strycova den vorletzten Schritt zum Allzeit-Rekord schaffen.