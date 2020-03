Ausblick : Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Ist mit Deutschlands Biathleten in Kontiolahti im Einsatz: Simon Schempp. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa.

BIATHLON</p><p>Weltcup in Kontiolathi, Finnland<br></br></p><p>Sprint, Männer</p><p>15.30 Uhr Die Biathleten starten im finnischen Kontiolathi in den vorletzten Weltcup der Saison, für die Skispringer geht die Raw-Air-Tour im norwegischen Trondheim weiter.

/p>In Kontiolahti starten die Männer am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Zehn-Kilometer-Sprint in den vorletzten Weltcup der Saison. Der Thüringer Lucas Fratzscher kehrt ins Männer-Team zurück. Der 25-Jährige hat sich gerade den Gesamtsieg im IBU-Cup gesichert und erhält den Startplatz von Roman Rees. Neben Fratzscher sind Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn und Simon Schempp im ersten Wettkampf in Finnland dabei.