Vorschau : Das bringt der Wintersport am Freitag

Am Ruhetag der Tournee wurde im Stadion das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen vorbereitet. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Garmisch-Partenkirchen Weiter geht es beim der Vierschanzentournee: Der deutsche Skisprung-Hoffungsträger Karl Geiger will erneut sein Können zeigen. Die Tour de Ski wird im Allgäu fortgesetzt.

Bei der Vierschanzentournee geht es für die Skispringer mit der zweiten Station in Garmisch-Partenkirchen weiter. Bevor es um Tournee-Punkte geht, steht die Qualifikation an.

Auch die Frauen um Deutschlands beste Springerin Katharina Althaus sind in diesem Jahr Silvester auf der Schanze gefordert. In Slowenien stehen sowohl am 31. Dezember als auch an Neujahr ein Wettkampf auf der Normalschanze auf dem Programm. Die Qualifikation am Donnerstag gewann die Österreicherin Marita Kramer, die auch im Gesamtweltcup führt. Althaus landete mit einem Sprung auf 88 Meter auf dem vierten Platz.