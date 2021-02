Überblick : Das bringt der Wintersport am Samstag

BIATHLON</p><p>WM in Pokljuka, Slowenien</p><p>11.45 Uhr: Staffel Frauen, 4x6 Kilometer Im WM-Endspurt wollen die deutschen Biathleten ihre bislang ziemlich schwache Medaillenbilanz noch aufpolieren. Die Staffeln bieten die vorletzte Chance. Bei der Alpin-WM sind die deutschen Starterinnen im Slalom Außenseiter.

Bei der letzten Medaillenentscheidung der Frauen will Mikaela Shiffrin zum vierten Mal im vierten Rennen auf das Podium. Die Amerikanerin ist seit 2013 in WM-Slaloms ungeschlagen; ihre Dauerrivalin und Weltcup-Gesamtführende Petra Vlhova hat in Cortina bislang enttäuscht und will sich nun doch noch Gold sichern. Der Deutsche Skiverband schickt Lena Dürr (Germering), Andrea Filsern (Wildsteig) und Emma Aicher (Mahlstetten) in den Torlauf.