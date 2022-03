Ausblick : Das bringt der Wintersport am Samstag

Das bringt der Wintersport am Samstag

Deutsche Biathlon-Hoffnung in Oslo: Benedikt Doll. Foto: Roman Koksarov/AP/dpa

Oslo Am legendären Holmenkollen in Oslo wollen die Biathleten die Podestplätze angreifen. Für Skispringer Karl Geiger geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup.

Weltcup in Oslo, Norwegen

Weltcup in Meribel, Frankreich

Lena Dürr will im letzten Torlauf der Saison noch mal angreifen. Der dritte Rang im Teamwettbewerb am Freitag dürfte der besten deutschen Slalomfahrerin durchaus einen kleinen Schub geben. Den Sieg in der Gesamtwertung dieser Disziplin hat die Slowakin Petra Vlhova schon sicher. Im Riesenslalom der Herren ist Alexander Schmid der einzige deutsche Starter. Die kleine Kristallkugel sicherte sich bereits der Schweizer Marco Odermatt, der auch den Gesamtweltcup gewonnen hat.