Schnee und Eis Das bringt der Wintersporttag am Sonntag FOTO: Ralf Hirschberger

Biathlon-Fans freuen sich auf den ersten Weltcup in Pokljuka. Schon davor gibt es die Nordische Kombination in Lillehammer, zum Ausklang des Wintersportwochenendes steht am Abend ein Herren-Riesenslalom in Beaver Creek und der Super-G der Damen in Lake Louise auf dem Programm. dpa