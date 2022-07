Weltmeisterschaften in Eugene : Das war die Nacht bei der Leichtathletik-WM

Eugene Malaika Mihambo ist und bleibt die beste Weitspringerin der Welt. Mit einem Satz auf 7,12 Meter beschert sie dem deutschen Verband das erste und einzige Gold dieser WM - am letzten Wettkampftag.

Weitsprung, Frauen

Gold bei der EM 2018 in Berlin, Gold bei der WM 2019 in Doha, Gold bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio - und jetzt Gold bei der WM in Eugene: Malaika Mihambo ist und bleibt die beste Weitspringerin der Welt. Mit 7,12 Metern holte sie sich am letzten Tag der ersten WM in den USA den Titel. Ese Brume aus Nigeria sicherte sich Silber mit 7,02 Metern. Bronze ging an die Brasilianerin Leticia Oro Melo, deren erster und einziger gültiger Sprung mit 6,89 Metern dafür reichte. „Es waren heute nur 7,12 Meter, aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, dass ich meinen Titel verteidigen konnte“, sagte Mihambo, die die Weltjahresbestleistung um nur einen Zentimeter verfehlte.