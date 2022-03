Sieg in Brasilien : Davis-Cup-Team hofft auf Gruppenphase in Deutschland

Davis-Cup-Team hofft auf Gruppenphase in Deutschland

Sieg in Brasilien

Teamchef Michael Kohlmann: «Wenn es in Deutschland wäre, dann wäre das natürlich eine Riesensache». Foto: Frank Molter/dpa

Rio de Janeiro Nach dem Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups hofft die deutsche Mannschaft auf eine Ausrichterrolle für eine der vier Gruppen.

„Wenn es in Deutschland wäre, dann wäre das natürlich eine Riesensache und für alle bei uns im Team ein Riesen-Highlight“, sagte Teamchef Michael Kohlmann in Rio de Janeiro nach dem 3:1 im Erstrundenduell in Brasilien.