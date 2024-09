Tennis Davis-Cup-Team verliert Gruppen-Finale gegen die USA

Die deutschen Tennis-Herren werden nach einer Niederlage gegen die USA als Gruppenzweiter in die Endrunde des Davis Cups gehen. Zum Abschluss einer bemerkenswerten Woche mit zwei klaren Siegen verlor die stark ersatzgeschwächte Auswahl in Zhuhai gegen die USA. Da Debütant Henri Squire und Maximilian Marterer im Duell um den Gruppensieg den Kürzeren zogen, hatten die Deutschen nach den Einzeln keine Chance mehr auf den Erfolg. Das US-Team ist damit Erster der Gruppe C.